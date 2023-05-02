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Пухов Яков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пухов
Имя
Яков
Дата исполнения приговора
15 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
18473. ПУХОВ, ЯКОВ, 19 л. Гр. Владимирск. у., Лаптевск. в., с. Второва; — П. С. Карбата г. Владимира. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 15 янв. 920.

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