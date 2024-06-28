Базалийский Иван Саввин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Базалийский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Саввин
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45049. БАЗАЛІЙСКІЙ, ИВАНЪ САВВИНЪ (онъ же Базилевскій). К. Житомір. у., Озадовск. в., д. Андріяшевки, 29 л.; — Кіев. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 19 Мая 905.
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