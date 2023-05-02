Киселев Алексей Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киселев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 22 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 169
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5931. КИСЕЛЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 22 л., Ветлужск. у., Глушковск. в., д. Боярки, В. Т. при 17 Стр. див. Московск. окр., Ст. 205б, лиш. св. 4 г,. Исп. 22 окт. 923.
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