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Киселев Алексей Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Киселев
Имя
Алексей
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
22 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 169
Источник
Скан
Оригинальная запись
5931. КИСЕЛЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 22 л., Ветлужск. у., Глушковск. в., д. Боярки, В. Т. при 17 Стр. див. Московск. окр., Ст. 205б, лиш. св. 4 г,. Исп. 22 окт. 923.

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