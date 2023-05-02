Каменщикова Александра Николаева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Каменщикова
- Имя
- Александра
- Отчество
- Николаева
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 134
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82875. КАМЕНЩИКОВА, АЛЕКСАНДРА Николаева (она же Лупова и Аммосова), 23 л. Мщ. г. Торжка, рд. въ г. СПБ.; — Тверск. О. С., 28 Марта 911, 152¹. 1 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м., съ зач. 4 м. и 24 дн. предв. заключ. Исп. 30 Апр. 911. | 910 51609 172 М. (укрыв.). | 909 51406 169 М. | 906 20630 169 М.
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