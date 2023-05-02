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Горшков Михаил Георгиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горшков
Имя
Михаил
Отчество
Георгиевич
Дата исполнения приговора
17 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
1754. Горшков Михаил Георгиевич, 32 л., Рязанск. г., г. Зарайска. Н. С. 16 отд. г. Ленинграда. Ст. 180п. «б», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 17/ѴІІІ—26.

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