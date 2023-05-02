Усов Андрей Спиридонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Усов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Спиридонов
- Дата исполнения приговора
- 18 январь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 308
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46080. УСОВЪ, АНДРЕЙ СПИРИДОНОВЪ. К. Купян. у., Сватово-Луцк. в., с. Бѣлоцерковскаго, 16 л.; — М. С., 3 уч. Ростов. (на/Д.) окр. 11, 8 п. 170 и 2 п. 170¹ М., въ исправ. кол., а за неимѣн. мѣста, тюр. 3 м. Исп. 18 Янв. 907. | 906 52489 169 М. (гдѣ свѣд. объ отч. невѣрно).
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