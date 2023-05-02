Чуйкин Аверьян Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чуйкин
- Имя
- Аверьян
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 252
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8075. ЧУЙКИН, АВЕРЬЯН ИВАНОВИЧ, 30 л. Гр. Ливенск. у., Никольск. в., д. Екатериновки; - Н. С. 9 уч. Ливенск. у. Кража, лиш. св. 2 г., по амнист. 6 Чрезв. С'езда Сов. от 6 нояб. 918 г. от как освоб.
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