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Чуйкин Аверьян Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чуйкин
Имя
Аверьян
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 252
Источник
Скан
Оригинальная запись
8075. ЧУЙКИН, АВЕРЬЯН ИВАНОВИЧ, 30 л. Гр. Ливенск. у., Никольск. в., д. Екатериновки; - Н. С. 9 уч. Ливенск. у. Кража, лиш. св. 2 г., по амнист. 6 Чрезв. С'езда Сов. от 6 нояб. 918 г. от как освоб.

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