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Ледянкин Иван Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ледянкин
Имя
Иван
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 147
Источник
Скан
Оригинальная запись
25919. ЛЕДЯНКИН, ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, 23 л. Гр. Ярославск. у., Диево-Городищенск. в., с. Кудрина; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Подлог, лиш. св. 5 л., с зач. 3 м. и 23 д. Исп. 8 окт. 920.

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