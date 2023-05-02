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Пентюков Александр Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пентюков
Имя
Александр
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
11 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 270
Источник
Скан
Оригинальная запись
9982. Пентюков Александр Александрович, 18 л., Ленинградск. г., Вытегорск. у., Девятинск. в., д. Пильчина. Н. С. 2 уч. Вытегорск. у. Ст. ст. 144, 153, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 11 нояб. 926. Наст. приг. поглощен приг. того же суда, вст. в зак. силу 18 сент. 926.

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