Бурикан Владимир Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурикан
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45485. БУРИКАНЪ, ВЛАДИМІРЪ ИВАновъ (онъ же Левицкій). К. Балтск. у., Велико-Мечетнянск. в., с. Чаусова, 19 л., рд. т. же у., Липовольск. в., въ с. Свирневѣ; — Кам.-Подольск. О. С., 12,13,169 и 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 6 м. Исп. 11 Мая 905.
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