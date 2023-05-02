Трофимов Михаил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимов Михаил Яковлевич

Трофимов Михаил Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трофимов
Имя
Михаил
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
21 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 352
Источник
Скан
Оригинальная запись
12084. ТРОФИМОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ, 25 л., Нсвоторжск. у., Грузинск. в., д. Гурово. Н. С. Дежурн. Камер, г. Ленинграда. Ст. 180, лиш. св. 2 Г. И пор. пр. 3 г. П. В 3 С. 21/ІІІ—24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close