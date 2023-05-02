Трофимов Михаил Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трофимов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 21 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 352
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12084. ТРОФИМОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ, 25 л., Нсвоторжск. у., Грузинск. в., д. Гурово. Н. С. Дежурн. Камер, г. Ленинграда. Ст. 180, лиш. св. 2 Г. И пор. пр. 3 г. П. В 3 С. 21/ІІІ—24.
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