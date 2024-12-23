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Ульянцев Емельян Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ульянцев
Имя
Емельян
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
12 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
36233. УЛЬЯНЦЕВЪ, ЕМЕЛЬЯНЪ ИВАновъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Свіяжск. у., Теньковск. в., д. Зарварина, 29 л.; — Казанск. О. С. (въ 5 р.), 172 М. (укрыв.) и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 12 Февр. 905. | 900 110347 1655 У. | 97 26344 169 М. | 900 29717 977 и 1655 У. | 95 47874 169 М.

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