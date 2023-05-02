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Боровик Никита Тимофеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Боровик
Имя
Никита
Отчество
Тимофеев
Дата исполнения приговора
12 февраль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
130257. боровикъ, Никита Тимофеевъ. К. Игумен. у., Омельнянск. в., д. Щитковичей, 33 л.; — Игумен. У. С., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 12 Февр. 909.

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