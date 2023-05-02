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Дудак Федор Леонтьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дудак
Имя
Федор
Отчество
Леонтьевич
Дата исполнения приговора
25 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 119
Источник
Скан
Оригинальная запись
4149. ДУДАК ФЕДОР ЛЕОНТЬЕВИЧ, 42 л., Екатеринославск. г., Славяносербск. у., Макаро-Яровск. в. и с. В. Т. Триб. Кавказск, окр. Ст. 116, лиш. св. 1 г. Исп. 25 сент. 923.

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