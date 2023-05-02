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Жангоразова Нафи Карулыковна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жангоразова
Имя
Нафи
Отчество
Карулыковна
Дата исполнения приговора
14 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 131
Источник
Скан
Оригинальная запись
4569. ЖАНГОРАЗОВА НАФИ КАРУЛЫКОВНА, 23 л., Балкарск. окр., с. Нижне-Балкарск. Кабардино-Балкарск. Облсуд. Ст. 142, лиш. св. 4 г. Исп. 14 авг. 923.

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