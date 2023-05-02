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Мазанов Яков Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мазанов
Имя
Яков
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 240
Источник
Скан
Оригинальная запись
8476. МАЗАНОВ ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ, 33 л., Старицк. у., Тредубск. в., д. Горки. Тверск. Губсуд. Ст. ст. 113 ч. 1, лиш. св. 2 г. Исп. 6 ноября 923.

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