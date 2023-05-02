Смолкин Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмолкин Николай Васильевич

Смолкин Николай Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смолкин
Имя
Николай
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
27 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
28959. СМОЛКИН, НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 27 л. Гр. г. Вологды; — Н. С. Сокольническ. р. 1 дежурн. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 27 дек. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.