Лиманов Гавриил Кузьмич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лиманов
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Кузьмич
- Дата исполнения приговора
- 19 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 229
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8088. ЛИМАНОВ ГАВРИИЛ КУЗЬМИЧ, 17 л., г. Бийска. Н. С. 2 уч. Бийск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. Исп. 19 нюня 923.
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