Фокина Анна Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фокина
- Имя
- Анна
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 241
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7723. ФОКИНА, АННА ВАСИЛЬЕВНА, 24 л., Гр. г. Орла,; М. Н. С. 17 уч. Орловск. Окр., Кража, лиш. св. 1 г., Исп. 2 мая 919.
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