Ильченко Игнатий Герасимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ильченко
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Герасимов
- Дата исполнения приговора
- 09 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 165
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 146559. ИЛЬЧЕНКО. ИГНАТІЙ ГЕРАсимовъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Кобелякск. у., Бригадировск. в., д. Еленовки, 28 л.; — Полтав. О. С. 9 Сент. 909, 134, 135, 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 78013, арест. отд. 2½ г. Исп. 7 Нояб., счит. ср. съ 27 Февр. 909, | 906 87083 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 35881. | 904 58997 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 56384. | 902 74310 169 М.
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