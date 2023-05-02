Устинович Вацлав Иосифович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Устинович
- Имя
- Вацлав
- Отчество
- Иосифович
- Дата исполнения приговора
- 11 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 361
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12377. УСТИНОВИЧ ВАЦЛАВ ИОСИФОВИЧ, 23 л., Витебск. г., Полоцк. у., Вороническ. в., д. Вильковщина. В. Т. Западн. окр. Ст. ст. 180, 205 П. «б», 222. лиш. св. 4 Г. И пор. Пр. 5, Л. П. В. З. С. 11/ѴІІІ—24.
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