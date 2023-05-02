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Баранов Тимофей Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баранов
Имя
Тимофей
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
16 август 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
482. БАРАНОВ, ТИМОФЕЙ СТЕПАНОВИЧ, 27 л. Гр. Гжатск. у., Гвальско-Дорск. в., д. Якугоревой; — Н. С. 9 уч. Гжатск. коммун. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 16 авг. 918.

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