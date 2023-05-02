Баранов Тимофей Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баранов
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 16 август 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 482. БАРАНОВ, ТИМОФЕЙ СТЕПАНОВИЧ, 27 л. Гр. Гжатск. у., Гвальско-Дорск. в., д. Якугоревой; — Н. С. 9 уч. Гжатск. коммун. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 16 авг. 918.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.