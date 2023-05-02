Кривенков Иван Севастьянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кривенков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Севастьянович
- Дата исполнения приговора
- 01 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 200
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7042. КРИВЕНКОВ ИВАН СЕВАСТЬЯНОВИЧ, 28 л., Могилевск. у., Княжицк. в., д. Никитиничи, Гомельск. Губсуд, Ст. ст. 105, 116, пор. пр. 3 г., Срок исп. не указ., осужд. 1 окт. 923.
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