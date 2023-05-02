Осипенко Михаил Миронович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Осипенко
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Миронович
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 205
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7254. ОСИПЕНКО МИХАИЛ МИРОНОВИЧ, 27 л., Мариинск. у., Тюхтетск. в., д. Пузановой. Н. С. 1 уч. Ачинск. у. Ст. ст. 114а и 1406, лиш. св. 3 г., пор. пр. 5 л. Исп. 26 окт. 923.
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