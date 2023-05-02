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Брейкин Андрей Кузьмин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Брейкин
Имя
Андрей
Отчество
Кузьмин
Дата исполнения приговора
21 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 44
Источник
Скан
Оригинальная запись
130314. БРЕЙКИНЪ, АНДРЕЙ КУЗЬМИНЪ. К. Пронск. у., Столпунск. в., с. Колѣна, 30 л.; — Г. С. г. Покрова 13 Мая 909, 154 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 21 Авг. 909.

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