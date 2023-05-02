Кусенко Антон Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кусенко
- Имя
- Антон
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 04 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 219
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7717. КУСЕНКО АНТОН СЕМЕНОВИЧ, 33 л. Майкопск. отд., с. Филипповского. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 113 ч. 1, лиш. св. 2 г. 1 м. 3 д. и пор. пр. 5 л. Исп. 4 июля 923.
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