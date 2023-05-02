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Анисимов Иван Герасимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Анисимов
Имя
Иван
Отчество
Герасимович
Дата исполнения приговора
29 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 24
Источник
Скан
Оригинальная запись
807. Анисимов Иван Герасимович, 18 л., Ставропольск. окр., Петровск. р. Н. С. 12 уч. Ставропольск. окр. Ст. ст. 180 п. "в", 189, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 29 мар. 926.

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