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Гусев Иван Тихонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гусев
Имя
Иван
Отчество
Тихонович
Дата исполнения приговора
24 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 60
Источник
Скан
Оригинальная запись
14456. ГУСЕВ, ИВАН ТИХОНОВИЧ, 60 л. Гр. Звенигородск. у., Перхушковск. в., д. Давыдково; — Н. С. Сущевско-Мариинск. р. 2 отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 24 марта 920. | 910 100471 1655 У. | 900 9890 173 М. | 908 140840 169 М. | 97 35099 169 М. | 906 61670 169 М. | 96 40896 177 М. | 903 39339 171 М. | 93 62638 170¹ М. | 902 105826 172 М. | 87 19602 169 М. | 901 27016 169 М. | 87 2771 169 М.

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