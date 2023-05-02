Торохно Никита Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Торохно
- Имя
- Никита
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 408
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140087. ТОРОХНО, НИКИТА ИВАНОВЪ. Каз. ст. Гостогаевской, Темрюкск. отд., 17 л.; — Темрюкск. С. М. С. 24 Сент. 909, 169, 2 п. 170, 1 п. 170¹, 172 и 180 М. (участ.), тюр. 3 м. Исп. 2 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.