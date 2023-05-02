Савельев Николай Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Савельев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 13 июль 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 417
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17766. Савельев Николай Васильев., 24 л., Смоленск. у., Монастырщенск. в., с. Пепелевки. Н. С. 6 уч. Смоленск. у. Ст. 2 ч. 166, л. с. 6 л., п. п. 1 г. 13 июля 927.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.