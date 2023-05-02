Ивкин Илларион Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ивкин
- Имя
- Илларион
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 150
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 133149. ИВКИНЪ, ИЛЛАРІОНЪ ПЕТРОВЪ. Имен. себя дворян., 18 л., рд. въ д. Тоузаковѣ, Смагинск. в., Бугурусланск. у.; — З. Н. 12 уч. Бугурусланск. у. 1 Авг. 909, 13, 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 6 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.