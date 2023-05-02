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Ивкин Илларион Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ивкин
Имя
Илларион
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
133149. ИВКИНЪ, ИЛЛАРІОНЪ ПЕТРОВЪ. Имен. себя дворян., 18 л., рд. въ д. Тоузаковѣ, Смагинск. в., Бугурусланск. у.; — З. Н. 12 уч. Бугурусланск. у. 1 Авг. 909, 13, 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 6 Окт. 909.

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