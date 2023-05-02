Сафронов Семен Денисович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сафронов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Денисович
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 235
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2920. САФРОНОВ, СЕМЕН ДЕНИСОВИЧ, 21 г. Гр. Бугурусланск. у., Байтугановск. в., с. Русского Байтугана; — Н. С. 5 уч. Бугурусланск. у. Ст. 204, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 30 сент. 922.
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