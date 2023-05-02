Чебыкина Алевтина Дмитриевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чебыкина
- Имя
- Алевтина
- Отчество
- Дмитриевна
- Дата исполнения приговора
- 12 июль 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 256
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3616. ЧЕБЫКИНА, АЛЕВТИНА ДМИТРИЕВНА, 21 г. Гр. В.-Устюжск. у., Усть-Алексеевск. в.;— Н. С. 11 уч. В.-Устюгск. у. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 12 июля 922.
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