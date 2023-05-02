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Оцперг Александр Кузьмин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Оцперг
Имя
Александр
Отчество
Кузьмин
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 298
Источник
Скан
Оригинальная запись
137134. ОЦПЕРГЪ, АЛЕКСАНДРЪ КУЗЬМИНЪ (онъ же Эксперть), к. Гапсальск. у., Синелепск. н., 25 л.; — 3. Н. 3 уч. Демянск. у., 170 М., тюр. 1 г. Исп. 29 Окт. 909.

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