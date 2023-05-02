Друзин Василий Миронович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Друзин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Миронович
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 94
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3056. ДРУЗИН, ВАСИЛИЙ МИРОНОВИЧ, 49 л. Гр. Осинск. у., Ашапск. в., с. Колунбаш; — Н. С. 4 уч. Осинск. у. Кумышковарен., пр. р. 3 г. Исп. 10 июня 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.