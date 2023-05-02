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Борисов Григорий Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Борисов
Имя
Григорий
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
23 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
1119. БОРИСОВ ГРИГОРИЙ АНТОНОВИЧ, 23 л., Мезенск. у., Погорельск. в., д. Азаполье. Архангельск. Губсуд. Ст. ст. 189, 205 ч. 2, 207 ч. 1, лиш. св. 1 г. Исп. 23 февр 923.

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