Борисов Григорий Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борисов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 23 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1119. БОРИСОВ ГРИГОРИЙ АНТОНОВИЧ, 23 л., Мезенск. у., Погорельск. в., д. Азаполье. Архангельск. Губсуд. Ст. ст. 189, 205 ч. 2, 207 ч. 1, лиш. св. 1 г. Исп. 23 февр 923.
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