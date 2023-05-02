Семенов Осип Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Семенов
- Имя
- Осип
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 03 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 252
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8915. СЕМЕНОВ ОСИП ЕФИМОВИЧ, 20 л., Холмск. у., Каменск. в., д. Княжий Клин. Б. Петроградский Губсуд. Ст. Ст. 95 и 180 п. «б», лиш. св. 1 г. Исп. 3 ноября 923.
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