Игнатьев Григорий Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Игнатьев
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 109
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4583. Игнатьев Григорий Игнатьев., 39 л., Троцк. у., Тождеств, в., д. Новое-Поддубье. Н. С. 1 уч. Гдовск. у. Ст. 2 ч. 175, л. с. 2 г. 12 мая 927.
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