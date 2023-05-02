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Шлыков Яков Ипатьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шлыков
Имя
Яков
Отчество
Ипатьев
Дата исполнения приговора
25 октябрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 354
Источник
Скан
Оригинальная запись
15139. Шлыков Яков Ипатьев., 21 г., г. Елабуги. (Тат. АССР). Н. С. 1 и 4 уч. Можгинск. у. Ст. 162 я. "в", л. с. 1 г. 25 окт. 927.

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