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Бреде Ян-Иоганн-Фридрих Оттов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бреде
Имя
Ян-Иоганн-Фридрих
Отчество
Оттов
Дата исполнения приговора
12 сентябрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
36098. БРѢДЕ, ЯНЪ-ІОГАННЪ-ФРИДрихъ Оттовъ. К. Доблен. у., Нейбергфридск. в., 28 л., рд. въ г. Баускѣ; — СПБ. С. П., 134, 135, 152, 1 ч. 303 и 1641 У., арест. отд. 5 д. Исп. 12 Сент. 908.

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