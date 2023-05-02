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Куликов Александр Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куликов
Имя
Александр
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
25 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 214
Источник
Скан
Оригинальная запись
7529. КУЛИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 50 л., Даниловск. у., Бухаловск. в., д. Сидорово. Ярославск. Губсуд. Ст. 76 ч. 2, лиш. св. 4 г. 8 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 25 сент. 923.

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