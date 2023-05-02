Климасинский Роман Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Климасинский
- Имя
- Роман
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 25 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 137
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 103678. КЛИМАСИНСКІЙ, РОМАНЪ ИВАновъ, 31 г. Лиш. ос. пр. изъ мщ. гм. и п. Конецполя, Новорадом. у.; — Ломжин. О. С., 10 Мая 911, 152, 1 ч. 313 и 977 У. и У. о сс., по сов. съ приг. сего С. отъ 21 Апр. 911 г. (1647 и 1657 У., зав. раб. 4 г.), каторж. раб. 4 г. и одиночн. заключ. 20 дн. Исп. 25 Іюля 911. | 903 44744 1453 У.
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