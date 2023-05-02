Венк Александр-Карл Густавов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Венк
- Имя
- Александр-Карл
- Отчество
- Густавов
- Дата исполнения приговора
- 06 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 51
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30607. ВЕНКЪ, АЛЕКСАНДРЪ-КАРЛЪ ГУставовъ (онъ же Вейнке). Лиш. пр. герм.-подд., 24 л., рд. въ г. Либавѣ; — Рижск. О. С. (въ 5 р.), 2 ч. 1655 и 2 ч. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 6 Апр. 905. | 908 54752 1647 У. | 901 64952 169 М. | 902 20714 169 М. | 93 48908 169 М.
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