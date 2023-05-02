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Градова Мария Егоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Градова
Имя
Мария
Отчество
Егоровна
Дата исполнения приговора
07 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 66
Источник
Скан
Оригинальная запись
2275. ГРАДОВА МАРИЯ ЕГОРОВНА, 49 л., г. Ив.-Вознесенска. Н. С. Дежурн Камер. г. Ив.-Вознесенска. Ст. 140-а, лиш. св. 3 г. Исп. 7 июня 923

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