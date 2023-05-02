Добринский Василий Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Добринский
- Имя
- Василий
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 23 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 91
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2967. ДОБРИНСКИЙ, ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ, 18 л. Гр. Холмск. у., Даньковск. в., с. Фенево; — Н. С. 6 уч. Холмск. у. Незаконн. действ., пр. р. 6 м., с лиш. пр. 1 г., по амн. от пр. р. освоб. Исп. 23 марта 920.
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