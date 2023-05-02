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Куликов Григорий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куликов
Имя
Григорий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
27 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 214
Источник
Скан
Оригинальная запись
7536. КУЛИКОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 45 л., Старицк. у., Ряснинск. в., с. Рылова. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. 181, лиш. св. 3 г. 4 м. Исп. 27 марта 923.

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