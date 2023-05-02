Зорин Елизар Евтеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зорин
- Имя
- Елизар
- Отчество
- Евтеев
- Дата исполнения приговора
- 13 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 122
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82563. ЗОРИНЪ, ЕЛИЗАРЪ ЕВТѢЕВЪ, 40 л. К. Бійск. у., Сростинск. в., с. Усятскаго; — Барнаульск. О. С., 13 Янв. 911, 2 п. 170 и 172 М. (покуш.), тюр. 6 м. Исп. 30 Апр. 311. | 25 Янв. 903 г. Томск. О. С., 1480 У., арестъ 1 м.
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