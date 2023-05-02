Контонистов Павел Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Контонистов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1981. КОНТОНИСТОВ, ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ, 41 г. Гр. Бугурусланск. у., Дмитриевск. в., с. Верх-Павлушкина;—Особ. Сес. Н. С. при Бугурусланск. Бюро Юст. Убийство, лиш. св. 5 л. Исп. 2 мая 922.
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