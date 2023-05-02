Родионов Леон Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Родионов
- Имя
- Леон
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 12 декабрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 1-2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 245
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6947. РОДІОНОВЪ, ЛЕОНЪ (ЛЕВЪ) ТИМОФЕЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Борисов. у., Лошницк. в., д. Новоселокъ, 41 г., рд. т. же у. и в., въ д. Кленѣ; — Минск. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 12 Дек. 906. І 902 77021 1655 У. | 96 37839 169 М. І 99 102906 1653 У. І 95 34913 1701 М.
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