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Гусева Ирина Степанова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гусева
Имя
Ирина
Отчество
Степанова
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 100
Источник
Скан
Оригинальная запись
131820. ГУСЕВА, ИРИНА СТЕПАНОВА (она же Лукичева). К. Ветлужск. у., Глушковск. в., д. Алешихи, 47 л.; — З. Н. 3 уч. Ветлужск. у. 22 Сент. 909, 173 и 174 М., тюр. 1 м. Исп. 14 Окт. 909. | 96 г. З. Н. 1 уч. Ветлужск. у. за кражу—т. 2 м. и 4 дня.

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